Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины

19:19, 11 апреля 2012
Спорт
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Донецкий Шахтер стал первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу.

Один гол вывел донецкий Шахтер в 1/4 Кубка Украины. Фото с сайта дончан

Донецкий "Шахтёр" минимально обыграл запорожский "Металлург" в четвертьфинальном матче Кубка Украины и пробился в полуфинал турнира.

Как сообщает Чемпионат, единственный гол был забит на 79-й минуте поединка после розыгрыша углового: Фернандиньо выкатил мяч в центр на Мхитаряна, удар которого с 20 метров пришёлся в ворота запорожской команды.

Кубок Украины

1/4 финала

Металлург З – Шахтёр – 0:1

Гол: Мхитарян 79.

 

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