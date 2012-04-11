Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины
19:19, 11 апреля 2012Спорт
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Донецкий Шахтер стал первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу.
Один гол вывел донецкий Шахтер в 1/4 Кубка Украины. Фото с сайта дончан
Донецкий "Шахтёр" минимально обыграл запорожский "Металлург" в четвертьфинальном матче Кубка Украины и пробился в полуфинал турнира.
Как сообщает Чемпионат, единственный гол был забит на 79-й минуте поединка после розыгрыша углового: Фернандиньо выкатил мяч в центр на Мхитаряна, удар которого с 20 метров пришёлся в ворота запорожской команды.
Кубок Украины
1/4 финала
Металлург З – Шахтёр – 0:1
Гол: Мхитарян 79.
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