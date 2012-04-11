Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины

Донецкий "Шахтёр" минимально обыграл запорожский "Металлург" в четвертьфинальном матче Кубка Украины и пробился в полуфинал турнира.

Как сообщает Чемпионат, единственный гол был забит на 79-й минуте поединка после розыгрыша углового: Фернандиньо выкатил мяч в центр на Мхитаряна, удар которого с 20 метров пришёлся в ворота запорожской команды.

Кубок Украины

1/4 финала

Металлург З – Шахтёр – 0:1

Гол: Мхитарян 79.