«Металлист» требует наказать «Днепр» за его фанов

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ФК «Металлист».

«В процессе организационной подготовки обеспечения общественного порядка и безопасности проведения матча в Днепропетровске были допущены грубые нарушения требований Регламента всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов «Премьер-лиги» сезона 2011/2012 гг., что существенно повиляло на обеспечение надлежащего общественного порядка, комфорта зрителей и безопасности проведения матча (как до, так и во время и после матча)», - говорится в заявлении.

Как отмечают авторы заявления, «дерзкие и агрессивные действия, направленные против гостей города, начались задолго до матча и проявились в избиении аккредитованного на матч журналиста Даниличева Андрея, который в результате нападения болельщиков ФК «Днепр» получил черепно-мозговую травму и находится в лечебном заведении».

Кроме того, говорится в заявлении, «подверглась нападению и преследованию» и «совсем не была допущена на трибуну стадиона организованная группа болельщиков «Металлист» в количестве 427 человек». В день матча колонна автобусов с харьковскими болельщиками была остановлена милицией и отрядом «Беркут» и направлена в сторону Запорожья. Зрители смогли пройти на стадион только в 19.40 (начало матча - в 19.00) и разместиться на трибуне в перерыве матча, «что лишило поддержки команду».

В нарушение Регламента соревнований, отмечают авторы заявления, «клуб-хозяин поля не смог гарантировать безопасность «Металлиста» в период пребывания в Днепропетровске, в связи с чем клуб был вынужден прибыть в город только за 4 часа до начала матча, а не как планировалось, на день раньше». Кроме того, клуб-хозяин поля «не предотвратил акты расизма, вандализма и хулиганского поведения болельщиков «Днепра» до, во время и после матча», на табло транслировались сюжеты, которые вызывали «массовый психоз и агрессивное поведение зрителей».

В заявлении отмечается, что болельщики футбольного клуба-хозяина неоднократно и массово использовали запрещенные предметы - зажигалки, монеты, бутылки, термос и тому подобное - и бросали в штрафную площадку и плоскость ворот «Металлиста».

«Все это в своей совокупности создавало крайне недоброжелательную, агрессивную по отношению к клубу гостей, к его официальным представителям, футболистам и болельщикам обстановку с намерением психологически давить и повлиять на результат матча», - говориться в заявлении.

В нем отмечается также, что «по окончании матча болельщики «Днепра» в количестве более 300 человек вторглись в игровую зону и пытались прорвать кордон стюардов и сотрудников милиции для осуществления хулиганских действий в секторах, где находились болельщики гостей. Другая группа в количестве 3000 человек прорвалась к зданию, в котором располагаются раздевалки футболистов, пресс-центр, скай-боксы для VIP-персон, блокировали выезд со стоянок автотранспорта, используя при этом бутылки с зажигательной смесью, разные пиротехнические изделия, били граждан и переворачивали автомобили. В результате актов вандализма, хулиганства и массовых беспорядков команда ФК «Металлист» вынуждена была больше двух часов находиться в раздевалке и не могла своевременно покинуть стадион».

По данным авторов заявления, «большинство таких же нарушений и вышеизложенных обстоятельств имели место до, во время и после матча молодежных составов «Днепр» - «Металлист» в Новомосковске Днепропетровской области 8.04.2012 г.».

Учитывая вышеизложенное, руководство ФК «Металлист» просит ФФУ «принять к рассмотрению это заявление и вынести решение согласно Дисциплинарным правилам ФФУ».

По информации пресс-службы ФК «Металлист», заявление клуба зарегистрировано в Федерации футбола Украины.