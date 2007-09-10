Блохин: футболисты должны быть ответственными, а не дурака на поле валять

На пресс-конференции, которая состоялась по окончании встречи со сборной Грузии, главный тренер национальной команды Украины Олег Блохин ответил на многочисленные вопросы украинских и грузинских журналистов. Наставник «сине-желтых» отметил, что вина за результат лежит полностью на нем. Досталось и игрокам, которые, по его мнению, не выполнили установки тренерского штаба, сообщает официальный сайт ФФУ.

«За результат отвечаю только я, – сказал Блохин. – Никто с меня не снимает вины за ничейный счет, который нас никоим образом не устраивает. Но игроки не имеют никакого права делать такие ошибки, которые мы увидели в этом матче. Даже в детских школах не допускают подобных промахов. Футболисты должны с ответственностью относиться к своему делу, а не дурака на поле валять».

Тренер украинцев предупредил: если у кого-то из подчиненных нет мотивации – нужно сказать об этом сейчас и в дальнейшем не приезжать в сборную. В таком случае он лучше будет привлекать в национальную команду молодежь, как это делают те же грузины. «Поставлю, скажем, Кравченко, Гладкого и Чигринского, тогда их возможные ошибки можно будет объяснить возрастом и нехваткой опыта. В составе сборной Грузии во втором тайме вышли 16-летний Кения, 18-летний Сирадзе. А у меня полкоманды выступала на чемпионате мира и сейчас допускаются такие ляпы!» – не скрывал эмоций Блохин.

На вопрос, состоятся ли изменения в составе украинцев в матче 12 сентября против Италии, наставник отреагировал очень резко: «А кого я должен менять? Вот вы всегда мне предлагаете своих кандидатов на место в «основе». Я уже устал от этого. Садитесь на мое место, а я буду вам говорить, кого ставить, а кого – нет. Блохин – не тот человек, которому можно диктовать условия. Я не могу сейчас ответить на ваш вопрос. Нужно пересмотреть запись сегодняшней встречи, проанализировать. Лишь после этого я дам ответ».

Наставник «сине-желтых» считает, что его команда в противостоянии с грузинами выполнила задание на игру лишь на 80 процентов. По его словам, игроки придерживались плана только первые двадцать минут. После гола сборная Украины отошла к собственным воротам, предоставив таким образом пространство своим оппонентам, которые очень хорошо владеют мячом.

В конце тренера спросили о его мыслях относительно перспектив сборной Украины в этом отборном цикле. Ведь один из прямых конкурентов – Шотландия – свой поединок против литовцев выиграла со счетом 3:1, увеличив отрыв. «Давайте сначала сыграем с Италией, а уже потом будем говорить о наших шансах. Не забывайте, что мы имеем матч в запасе и еще встретимся с теми же шотландцами. Я – оптимист, поэтому верю, что не все потеряно», – резюмировал наставник украинцев.