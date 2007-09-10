Кличко срочно прооперирован
08:40, 10 сентября 2007Спорт
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Неудачная тренировка?
В воскресенье украинскому боксеру Виталию Кличко была сделана срочная операция на позвоночнике.
Как сообщают источники "Украинской правды", операция была проведена в австрийском Инсбруке.
Причиной операции послужило то, что у Кличко после тренировки вылетел диск в позвоночнике, в результате чего у него был ущемлен нерв.
Как анонсировалось ранее, 22 сентября в Мюнхене должен был состоятся бой Кличко с американским боксером Джамилем Макклайном.
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