На детский турнир по регби приедут команды из России, Белоруссии, Польши
06:20, 10 сентября 2007Спорт
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Матчи пройдут с 14 по 16 сентября
14-16 сентября в Житомире состоится І Международный детский турнир по регби на Кубок председателя облгосадминистрации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, инициатором детского турнира выступил руководитель Житомирской ОГА Юрий ПАВЛЕНКО по случаю 70-летия области.
В турнире примут участие юные спортсмены с России, Беларуси, Польши и Украины. Соревнования будут проходить на базе Житомирского военного института радиоэлектроники им. С.П.Королева. Турнир проводится с целью возрождения традиций игровых видов спорта.
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