На детский турнир по регби приедут команды из России, Белоруссии, Польши

14-16 сентября в Житомире состоится І Международный детский турнир по регби на Кубок председателя облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, инициатором детского турнира выступил руководитель Житомирской ОГА Юрий ПАВЛЕНКО по случаю 70-летия области.

В турнире примут участие юные спортсмены с России, Беларуси, Польши и Украины. Соревнования будут проходить на базе Житомирского военного института радиоэлектроники им. С.П.Королева. Турнир проводится с целью возрождения традиций игровых видов спорта.