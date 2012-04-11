УЕФА: никто не верил, что Восточная Европа в состоянии провести Евро

Как сообщает Информационный центр «Украина-2012», об этом заявил операционный директор УЕФА Мартин Каллен в интервью изданию «Российская газета».

По его словам, украинско-польский турнир побил все рекорды по интересу к приобретению пропусков на футбольные поединки, ведь одних только заявок на них было свыше 12 миллионов.

«Свободных мест не будет ни на одной арене Евро-2012. Есть цифры, которые говорят, что все билеты на чемпионат проданы. Можно закрывать эту тему, и собственно переходить к футболу. Этот чемпионат станет знаковым. Никогда еще в истории европейского футбола мы не сталкивались с таким вниманием к Евро», – отметил М.Каллен.

Он сообщил, что наиболее активными во время билетных кампаний были болельщики из двух принимающих стран, Англии, Нидерландов и Швеции, которым и досталось больше всего пропусков на матчи предстоящего континентального первенства. Операционный директор УЕФА также подчеркнул, что Европейский футбольный союз намеренно затягивает с рассылкой билетов, которые будут иметь несколько степеней защиты от подделок.

«Официальная презентация пройдет одновременно в Киеве и Варшаве 23 апреля. Новые билеты будут иметь несколько степеней защиты – более пяти, а адресную рассылку для фанатов мы начнем очень скоро и после 10 мая все, кто купил билеты, получат их по почте. Заверяю вас, что таким образом все болельщики гарантированно получат свои билеты до начала турнира, а те аферисты, которые захотят поживиться на фальшивках, вряд ли успеют создать что-то похожее за такой короткий срок», – объяснил М.Каллен.

Он также отметил усилия Украины и Польши, которые эти две страны приложили в подготовке к турниру. «Никто не верил, что Восточная Европа в состоянии провести Евро. Но Польша и Украины справились и решили все основные проблемы, они вместе шли вперед и своевременно довели до ума всю инфраструктуру, арены. Нет сомнений, что чемпионат выйдет особенным. Его запомнят надолго», – убежден директор Евро-2012.