Сборная Нигерии по футболу стала чемпионом мира, обыграв Испанию

Сборная Нигерии по футболу переиграла в финале чемпионата мира среди юношей до 17 лет, проходившем в Южной Корее, в воскресенье, 9 сентября, команду Испании в серии послематчевых пенальти.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0, несмотря на обилие голевых моментов. В послематчевой серии пенальти нигерийцы выиграли со счетом 3:0. Два 11-метровых удара взял вратарь африканской команды Оладеле Ажибойе. Нигерийцы же уверенно реализовали три своих попытки.

Бронзовые медали в противостоянии сборных Германии и Ганы выиграли немцы со счетом 2:1.