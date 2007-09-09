Сборная Нигерии по футболу стала чемпионом мира, обыграв Испанию
19:09, 09 сентября 2007Спорт
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Растёт новое поколение мастеров
Сборная Нигерии по футболу переиграла в финале чемпионата мира среди юношей до 17 лет, проходившем в Южной Корее, в воскресенье, 9 сентября, команду Испании в серии послематчевых пенальти.
Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0, несмотря на обилие голевых моментов. В послематчевой серии пенальти нигерийцы выиграли со счетом 3:0. Два 11-метровых удара взял вратарь африканской команды Оладеле Ажибойе. Нигерийцы же уверенно реализовали три своих попытки.
Бронзовые медали в противостоянии сборных Германии и Ганы выиграли немцы со счетом 2:1.
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