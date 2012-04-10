8 беркутовцев пострадали между фанами «Днепра» и «Металлиста»

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении, во время проведения матча работниками милиции были предупреждены агрессивные попытки болельщиков ФК «Днепр» прорваться через окружение работников милиции и устроить столкновения с болельщиками ФК «Металлист» на территории стадиона.

По окончании матча в 21.30 группы агрессивно настроенных болельщиков общим количеством около 1500 человек собралась на проезжей части возле выезда со стадиона и пыталась перекрыть выезд автобусам с болельщиками ФК «Металлист».

По информации ОСО, для разблокирования выезда были привлечены работники милиции и военнослужащие внутренних войск. Когда работники милиции пытались оттеснить болельщиков, группа агрессивно настроенных молодых людей начала бросать в работников милиции камни, пустые бутылки и пиротехнические изделия. «С помощью правоохранителей из резерва болельщики были разбиты на небольшие группы и рассеяны по прилегающим улицам, а наиболее агрессивные правонарушители были задержаны и доставлены работниками милиции в Кировский райотдел милиции», - говорится в сообщении.

Всего были задержаны 60 человек, из которых в отношении 20 правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП.

По результатам рассмотрения протоколов 15 правонарушителей оштрафованы на суммы от 51 до 120 грн., предупреждены – 2, в отношении 2-х правонарушителей прекращено административное производство, по 1-му административному материалу решение не принято.

Во время локализации конфликта 8 работников «Беркута» получили телесные повреждения легкой степени.

Указанные сотрудники обратились в травмпункт городской больницы г. Днепропетровска и после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Также в результате противоправных действий получили незначительные механические повреждения два служебных автомобиля роты ДПС.

По информации ОСО, непосредственно на стадионе, в соответствии с договорами с администрацией ФК «Днепр», были привлечены 300 работников милиции Днепропетровского горуправления, 40 работников «Беркута» и 40 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Реагируя на информацию ГУМВД Украины в Харьковской области относительно прибытия на матч группы радикально настроенных футбольных хулиганов, которые намерены совершить противоправные действия, руководством милиции Днепропетровской области было принято решение относительно привлечения части личного состава для обеспечения охраны общественного порядка непосредственно в чаше стадиона «Днепр-Арена».

На охрану прилегающей к стадиону территории были привлечены 120 работников «Беркута» и 60 военнослужащих внутренних войск. 80 работников полка патрульной службы Днепропетровского городского управления милиции находились в резерве.

На матче присутствовали 30 тыс. 446 зрителей, из которых около 550 болельщиков ФК «Металлист».