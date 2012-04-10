Буряк ушел из «Александрии»

09:57, 10 апреля 2012
Спорт
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Наставник «Александрии» Леонид Буряк прекратил сотрудничество с клубом по соглашению сторон. 

Буряк
Об этом "Проспорт" сообщили в пресс-службе "Александрии".

Следовательно, до конца текущего чемпионата Украины обязанности главного тренера клуба будет выполнять Андрей Купцов.

Отметим, что он уже дебютировал на этой должности, выведя александрийцев на матч 26-го тура Премьер-лиги против "Кривбасса". Игра завершилась сенсационной победой "Александрии" со счетом 2:1. И таким образом клуб сумел подняться со дна турнирной таблицы.

Напомним, что Буряк возглавил "Александрию" зимой и за пять матчей во главе клуба получил три ничьи и два поражения.

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