Буряк ушел из «Александрии»

Об этом " Проспорт " сообщили в пресс-службе "Александрии".

Следовательно, до конца текущего чемпионата Украины обязанности главного тренера клуба будет выполнять Андрей Купцов.

Отметим, что он уже дебютировал на этой должности, выведя александрийцев на матч 26-го тура Премьер-лиги против "Кривбасса". Игра завершилась сенсационной победой "Александрии" со счетом 2:1. И таким образом клуб сумел подняться со дна турнирной таблицы.

Напомним, что Буряк возглавил "Александрию" зимой и за пять матчей во главе клуба получил три ничьи и два поражения.