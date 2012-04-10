Польские футболисты по пьянке вылетели из сборной

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом тренер национальной сборной заявил польскому порталу interia.pl, комментируя сообщение о «пьяном» конфликте двух польских футболистов с водителем такси в субботу, 7 апреля.

«Можно ли себя так вести, имея впереди такое мероприятие, как Евро-2012? Обоих вычеркиваю из списка участников сборной чемпионата. Нет шансов, чтобы они оказались в ее составе», - сказал тренер.

В то же время, по данным польских медиа, окончательное решение тренер может принять после того, как вернется из Германии 12 апреля.

«На сегодняшний день речь не идет об исключении из сборной Славка Пешка и Марчина Василевского», - сказал порталу onet.pl представитель Национальной сборной Томаш Жонса.

Представитель С.Пешка заявил газете Sport.pl, что в действительности происшествие, участником которого стали польские футболисты, выглядело совсем по-другому, чем подали это немецкие газеты.

Он отказался информацию озвучить, заявив, что правда, когда станет известной, «станет шоком».

По данным немецкой газеты Koelner Stadt-Anzeiger, двое польских футболистов под воздействием алкоголя устроили конфликт с таксистом. С.Пешка задержала немецкая полиция, и целую ночь он провел в вытрезвителе.

27-летний С.Пешко и 31-летний М.Василевский считались стопроцентными участниками Национальной сборной.

В 2010 году Ф.Смуда уже исключал С.Пешка из состава сборной из-за употребления алкоголя после матча со сборной Австралии в Кракове.