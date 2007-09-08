Результаты отборочного раунда Евро-2008

Много ничьих и нулей на табло

Группа A. Сербия - Финляндия 0:0. Португалия - Польша 2:2. Азербайджан - Армения (отменен) Группа B. Грузия - Украина 1:1. Италия - Франция 0:0. Шотландия - Литва 3:1. Группа C. Венгрия - Босния-Герцеговина 1:0. Мальта - Турция 2:2. Молдова - Норвегия 0:1. Группа D. Уэльс - Германия 0:2. Сан-Марино - Чехия 0:3. Словакия - Ирландия 2:2. Группа E. Англия - Израиль 3:0. Россия - Македония 3:0. Хорватия - Эстония 1:0. Группа F. Латвия - Северная Ирландия 1:0. Исландия - Испания 1:1. Швеция - Дания 0:0. Группа G. Люксембург - Словения 0:3. Беларусь - Румыния 1:3. Нидерланды - Болгария 2:0.

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