Днепр и Металлист забили 4 гола

20:53, 09 апреля 2012
Спорт
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В Днепропетровске болельщики стали свидетелями шквала атак и борьбы за каждый сантиметр поля.

Игровой момент матча Днепр - Металлист. Фото - с официального сайта днепрян

Завершился последний матч 26-го тура Чемпионата Украины по футболу Днепр - Металлист. Счет - 2:2

Голы: Матеус 58, Ротань 84 - Соса 31, Девич 60.

Поединок непримиримых соперников, как и прогнозировалось, вышел ожесточенным и нервным и не обнаружил явного победителя. Концовку матча подопечные Маркевича доигрывали в меньшинстве - за срыв атаки с поля был удален Марко Девич.

На сегодня Металлист практически обеспечил себе "бронзу" нынешнего чемпионата.

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