Днепр и Металлист забили 4 гола
20:53, 09 апреля 2012Спорт
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В Днепропетровске болельщики стали свидетелями шквала атак и борьбы за каждый сантиметр поля.
Игровой момент матча Днепр - Металлист. Фото - с официального сайта днепрян
Завершился последний матч 26-го тура Чемпионата Украины по футболу Днепр - Металлист. Счет - 2:2
Голы: Матеус 58, Ротань 84 - Соса 31, Девич 60.
Поединок непримиримых соперников, как и прогнозировалось, вышел ожесточенным и нервным и не обнаружил явного победителя. Концовку матча подопечные Маркевича доигрывали в меньшинстве - за срыв атаки с поля был удален Марко Девич.
На сегодня Металлист практически обеспечил себе "бронзу" нынешнего чемпионата.
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