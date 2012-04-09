Днепр и Металлист забили 4 гола

Завершился последний матч 26-го тура Чемпионата Украины по футболу Днепр - Металлист. Счет - 2:2

Голы: Матеус 58, Ротань 84 - Соса 31, Девич 60.

Поединок непримиримых соперников, как и прогнозировалось, вышел ожесточенным и нервным и не обнаружил явного победителя. Концовку матча подопечные Маркевича доигрывали в меньшинстве - за срыв атаки с поля был удален Марко Девич.

На сегодня Металлист практически обеспечил себе "бронзу" нынешнего чемпионата.