Завтра на Донбасс Арене будут отрабатывать «потасовку фанов»

Завтра в Донецке на стадионе «Донбасс Арене» в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года пройдут тактико-специальные учения по предотвращению групповых нарушений общественного порядка во время футбольных матчей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

На учениях будут отрабатываться действия сотрудников милиции, МЧС и служб стадиона.

Будет отрабатываться эпизод, когда возникает потасовка между секторами болельщиков, и некоторые правонарушители во время матча выбегают на футбольное поле. Изображать разъяренных болельщиков будут более 300 статистов из числа курсантов Донецкого юридического института и работников милиции.