Барселона и Реал убрали со своих эмблем кресты, чтобы не раздражать мусульман

Два самых знаменитых клуба в мировом футболе, «Реал» и «Барселона», убрали кресты со своих эмблем. Как сообщает ZN.UA, это было сделано для того, чтобы не вызывать возмущения среди мусульманских болельщиков, партнеров и спонсоров клуба.

Эксперты, которые критикуют это решение, утверждают, что ислам одержал еще одну победу, в этот раз — на футбольном поле.

Ранее турецкий адвокат Барис Каска обратился к УЕФА с жалобой на руководство «Милан Интер», эмблема которого якобы напоминает мусульманам «знак крестоносцев».