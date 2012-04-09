Барселона и Реал убрали со своих эмблем кресты, чтобы не раздражать мусульман
17:31, 09 апреля 2012Спорт
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Эксперты говорят, что ислам одержал еще одну победу, в этот раз — на футбольном поле.
Фото коллаж, ZN.UA
Два самых знаменитых клуба в мировом футболе, «Реал» и «Барселона», убрали кресты со своих эмблем. Как сообщает ZN.UA, это было сделано для того, чтобы не вызывать возмущения среди мусульманских болельщиков, партнеров и спонсоров клуба.
Эксперты, которые критикуют это решение, утверждают, что ислам одержал еще одну победу, в этот раз — на футбольном поле.
Ранее турецкий адвокат Барис Каска обратился к УЕФА с жалобой на руководство «Милан Интер», эмблема которого якобы напоминает мусульманам «знак крестоносцев».
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