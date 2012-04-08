Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:42, 08 апреля 2012
Спорт
4827

Сегодня в обоих поединках победу праздновали гости.

Симферопольцы были сильнее в Мариуполе. Фото с сайта ФК ”Таврия”

Продолжается 26-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Сегодня были сыграны два матча.

Ильичевец – Таврия 0:2 (Аде 52, Шиндер 85)

Кривбасс – Александрия 1:2 (Антонов 69 пен. – Чередниченко 40, Гавриш 70)

Завтра будет сыгран последний матч тура. Встречаются принципиальные соперники – Днепр и Металлист.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter