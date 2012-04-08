Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня в обоих поединках победу праздновали гости.

Продолжается 26-й тур Чемпионата Украины по футболу. Сегодня были сыграны два матча. Ильичевец – Таврия 0:2 (Аде 52, Шиндер 85) Кривбасс – Александрия 1:2 (Антонов 69 пен. – Чередниченко 40, Гавриш 70) Завтра будет сыгран последний матч тура. Встречаются принципиальные соперники – Днепр и Металлист.

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