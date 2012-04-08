Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:42, 08 апреля 2012Спорт
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Сегодня в обоих поединках победу праздновали гости.
Симферопольцы были сильнее в Мариуполе. Фото с сайта ФК ”Таврия”
Продолжается 26-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Сегодня были сыграны два матча.
Ильичевец – Таврия 0:2 (Аде 52, Шиндер 85)
Кривбасс – Александрия 1:2 (Антонов 69 пен. – Чередниченко 40, Гавриш 70)
Завтра будет сыгран последний матч тура. Встречаются принципиальные соперники – Днепр и Металлист.
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