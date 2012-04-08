Украинские футзалисты едут на чемпионат мира в Таиланд

После гостевой победы - 4:0, наши футзалисты сделали ставку на игру от обороны, сообщает Сегодня. Украинцы проиграли первый тайм - 0:1. Во втором, румыны все чаще стали менять вратаря на полевого игрока и на 28-й минуте вели уже - 4:1! Для выхода на мундиаль им нужно было за 12 минут забить еще один гол. Все это время Румыния провела в атаках, опять же подключая шестого полевого игрока. Наши действовали на контратаках, порой пытаясь поразить пустые ворота соперника со своей половины поля.

За три секунды до сирены румыны едва не вырвали победу, когда после розыгрыша углового и прострела их игрок не попал по мячу в метре от ворот.

Победа Румынии - 4:1, но по сумме двух матчей путевку на ЧМ (1-18 ноября) в Таиланд завоевала сборная Украины.