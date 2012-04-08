«Динамо» опротестует результат вчерашнего матча с «Шахтером»

Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс в Украине" заявил главный тренер "Динамо" Юрий Семин.

Он считает, что судья допустил техническую ошибку, которая повлияла на итог матча.

"Мы могли как проиграть этот матч, так и выиграть, ведь поединок, пока мы оставались в равных составах, проходил с абсолютно равными шансами. Что же касается того эпизода, с которого началась вся эта неразбериха, то я видел, как Луис Адриану ударил Гармаша в голову локтем. Такое часто бывает в футболе, ведь это - контактный вид спорта. Доктор и массажист выбежали на газон, чтобы оказать Гармашу помощь, а судья велел футболисту покинуть поле. Он и покинул, умчавшись за боковую линию. Все, повторюсь, видели, что массажист еще не покинул поле, поэтому возобновлять игру было нельзя. Но раз Пятов выбил мяч, а Вакс не предъявил ему карточку, значит, он так или иначе дал согласие на продолжение матча, хотя на газоне и находился посторонний человек... В любом случае, судья совершил техническую ошибку, оказавшую в итоге прямое влияние на результат. Поэтому мы вправе подать на нее протест и, судя по всему, так и сделаем", - сказал Ю.Семин.

При этом он привел пример: когда-то УЕФА обязало клуб «Локомотив» переиграть матч с «Тиролем» из-за ошибки судьи.

"Мне известен прецедент на уровне Лиги чемпионов, когда техническая ошибка судьи привела к переигровке поединка. Летом 2001 года «Локомотив», который я тогда тренировал, встречался в отборочном раунде этого турнира с «Тиролем». Мы победили дважды, после чего УЕФА вынудил нас ответную встречу переиграть. Оказалось, австрийцы подали протест, потому что судья показал карточку не тому игроку, которому следовало", - отметил Ю.Семин.