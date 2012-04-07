Шахтер выиграл у Динамо

В Донецке состоялся центральний матч весенней части сезона украинской премьер-лиги. На переполненной «Донбасс Арене» «Шахтер» одержал победу над принципиальным соперником «Динамо» со счетом 2:0.

Как передает Championat.com, первый тайм команды провели без забитых мячей, а перед его завершением состоялся один из ключевых эпизодов противостояния. Денис Гармаш подвел гостей, покинув поле без разрешения арбитра и удостоился предупреждения, ставшего для игрока вторым. Судейское решение вызвало бурную реакцию со стороны «Динамо», и возле скамьи запасных завязалась драка. Главные нарушители покоя были наказаны предупреждениями, а главный тренер киевлян Юрий Семин заработал второе удаление в этой встрече.

После перерыва хозяева продолжили атаковать и вскоре достигли успеха - капитан «горняков» Дарио Срна выполнил навес из штрафного, а Алекс Тейшейра, разобравшись у ворот динамовцев, отправил мяч в ворота Александра Шовковского.

Андрей Шевченко, который вышел на замену, запомнился столкновениями с Фернандине, а за десять минут до окончания матча любимец местных болельщиков Ярослав Ракицкий головой отправил второй мяч в ворота динамовцев после отличной фланговой передачи Виллиана.

Таким образом, «Шахтер» прервал значительную серию побед «Динамо» в национальном первенстве, догнал киевлян в турнирной таблице и вышел на первое место за разницей забитых и пропущенных голов.