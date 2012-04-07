На матче Шахтер - Динамо - полный аншлаг

Всеукраинское дерби между "горняками" и динамовцами собрало переполненную "Донбасс Арену".

51 000 билетов была продана еще за полторы недели до игры, поэтому "горняки" напечатали дополнительные "входные билеты", которые также размели болельщики. Об этом сообщает ТСН Проспорт

Отметим, что динамовцы имеют хорошую поддержку в Донецке, как сообщалось ранее, "бело-синих" собирались поддержать 2,5 тысячи фанатов.