Страна, желающая иметь будущее, должна заботиться о трёх вещах...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в сфере спортивного развития нужна новая, качественная, результативная и системная политика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал вчера, вручая государственных наград лучшим спортсменам, тренерам, ветеранам спорта по случаю Дня физической культуры и спорта.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет исключительный спортивный потенциал, и задача государства – его полноценно реализовать и усиливать. «Страна, которая заботится о своем будущем, должна, в первую очередь, заботиться о трех вещах – об образовании, о поощрении человеческой инициативы и о здоровье граждан, а следовательно – о спорте», – сказал Президент.

«Спорт должен получить более широкую, более ощутимую и более мощную государственную поддержку. Особенно важно, чтобы спортивные идеалы, идеалы здорового образа жизни становились более привлекательными для молодежи», – подчеркнул Президент Украины.

Глава государства отметил, что нужно обновить и привести в соответствие с лучшими мировыми стандартами нормативно-правовую базу физкультурно-спортивной сферы. Государство должно увеличить ассигнования на развитие физической культуры. По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо расширить сеть спортивных школ, клубов, специализированных учебных спортивных заведений, центров физической культуры и спорта для инвалидов.

Среди принципиальных национальных задач В.ЮЩЕНКО отметил подготовку, совместно с правительством, украинской сборной к Олимпийским играм в Пекине в 2008 году и активизацию спортивного движения в контексте проведения Евро-2012.