Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу
07:37, 07 апреля 2012Спорт
4183
В киевском дерби был явный лидер, а в Луцке - "неразмоченное" табло
Арсенал - Оболонь 4:1
Завершились первые матчи 26-го тура Чемпионата Украины по футболу
Волынь - Ворскла 0:0
Арсенал - Оболонь 4:1 (Одибе 8, 64, Кобахидзе 11, 27 - Месхия 34)
Напомним, что сегодня играют...
Шахтер (64) - Динамо (67)
Карпаты (17) - Металлург (34)
Черноморец (30) - Заря (20)
...завтра...
Ильичевец (24) - Таврия (37)
Кривбасс (32) - Александрия (17)
...а в понедельник тур завершат
Днепр (41) - Металлист (55)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter