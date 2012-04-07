Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

В киевском дерби был явный лидер, а в Луцке - "неразмоченное" табло

Завершились первые матчи 26-го тура Чемпионата Украины по футболу Волынь - Ворскла 0:0



Арсенал - Оболонь 4:1 (Одибе 8, 64, Кобахидзе 11, 27 - Месхия 34)



Напомним, что сегодня играют...



Шахтер (64) - Динамо (67)



Карпаты (17) - Металлург (34)



Черноморец (30) - Заря (20)



...завтра...



Ильичевец (24) - Таврия (37)



Кривбасс (32) - Александрия (17)



...а в понедельник тур завершат



Днепр (41) - Металлист (55)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter