Результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:37, 07 апреля 2012
Спорт
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В киевском дерби был явный лидер, а в Луцке - "неразмоченное" табло

Арсенал - Оболонь 4:1

Завершились первые матчи 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Волынь - Ворскла 0:0
 
Арсенал - Оболонь 4:1 (Одибе 8, 64, Кобахидзе 11, 27 - Месхия 34)
 
Напомним, что сегодня играют...
 
Шахтер (64) - Динамо (67)

Карпаты (17) - Металлург (34)

Черноморец (30) - Заря (20)

...завтра...
   
Ильичевец (24) - Таврия (37)

Кривбасс (32) - Александрия (17)

...а в понедельник тур завершат

Днепр (41) - Металлист (55)

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