Матч против «Шахтера» Шева начнет на скамье запасных
14:59, 06 апреля 2012Спорт
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Форвард еще далек от своей оптимальной формы и в с первых минут на поле "Донбасс-Арены" не выйдет.
Андрей Шевченко
Нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко не выйдет в стартовом составе на матч киевского «Динамо» против донецкого «Шахтера» в эту субботу.
О подготовке к ключевому поединку сезона форвард поведал в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".
- В основе меня не будет однозначно. Однако я точно окажусь в числе запасных, а выйду ли на замену - решать только Семину. Что до моей готовности, то объективно ее оценить на данный момент очень сложно: фактически я тренируюсь чуть больше недели. Прогресс очевиден, но чтобы выйти на оптимальный уровень, еще нужно время.
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