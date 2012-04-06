Матч против «Шахтера» Шева начнет на скамье запасных

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко не выйдет в стартовом составе на матч киевского «Динамо» против донецкого «Шахтера» в эту субботу.

О подготовке к ключевому поединку сезона форвард поведал в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

- В основе меня не будет однозначно. Однако я точно окажусь в числе запасных, а выйду ли на замену - решать только Семину. Что до моей готовности, то объективно ее оценить на данный момент очень сложно: фактически я тренируюсь чуть больше недели. Прогресс очевиден, но чтобы выйти на оптимальный уровень, еще нужно время.