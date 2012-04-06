Луческу поведал, на чем «можно поймать» динамовцев

Главный тренер ФК «Шахтер»(Донецк) Мирча Луческу опасается, что качество судейства может повлиять на исход «чемпионского» матча «Шахтер» - «Динамо», который состоится 7 апреля на «Донбасс Арене».

Об этом М.Луческу сказал журналистам во время открытой тренировки «Шахтера», - сообщили УНИАН в пресс-службе клуба.

«Когда мы анализировали нашу последнюю игру, я сразу сказал, что судить нас будет обязательно Вакс (арбитр Юрий Вакс из Симферополя - УНИАН). Обычно нам дают того же арбитра, который судил нас с «Динамо», когда игра заканчивалась в пользу киевлян. Так было в свое время с Шандором (арбитр Андрей Шандор из Львова - УНИАН), сейчас история повторяется», - сказал М. Луческу. При этом он подчеркнул, что «самое главное – чтобы судейство не повлияло на результат».

«Не хочу, чтобы был арбитраж типа Бойко (арбитр Сергей Бойко из Киевской области - УНИАН), который судил наш матч с «Металлистом». Тогда не были назначены два стопроцентных пенальти. И хочу, чтобы не повторился момент, когда нам забивал гол «Днепр»: мяч в середине попал в руку Кравченко, но судья на это не отреагировал», - указал М.Луческу.

Он акцентировал, что «это будет чемпионский матч, и кто его выиграет, заслуживает этого звания, от этой игры зависит практически все (после 25 туров у «Шахтера» 64 очка, «Динамо» - 67 - УНИАН)».

«Надеемся, что этот судья справится со всем происходящим на поле и докажет, что Федерация футбола поступила правильно, назначив его главным арбитром встречи», - подчеркнул М.Луческу.

Говоря о том, как он планирует построить игру своей команды, наставник «Шахтера» отметил, что динамовцев «можно поймать на контратаках», но одновременно посетовал, что «в этом случае, возвращаясь в оборону, динамовцы очень много фолят сзади против скоростных игроков «Шахтера».

М.Луческу подтвердил, что к матчу готовятся все футболисты команды, однако назвать точный состав отказался, сославшись на то, что «в каждом поединке мы меняем по четыре-пять игроков, и в последнее время и «Динамо» проводит такую же ротацию».

«Нас ждет тяжелый поединок. Наверное, у «Динамо» давно не было такого большого желания выиграть этот матч. Но и мы хотим этого не меньше. Надеюсь, что из всего этого получится красивый спектакль, который понравится всем зрителям», - заключил М.Луческу.