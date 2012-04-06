Тренер Металлиста: Будет наука на будущее

"Металлисту" стоит забыть о вылете из Лиги Европы и достойно завершить чемпионат Украины.

Об этом в эфире программы "О Лиге Европы" рассказал главный тренер харьковчан Мирон Маркевич.

"Я поблагодарил футболистов за сегодняшнюю игру. Они отдали все силы. Наверное, сегодня был не наш день. Иметь столько моментов и не реализовать их... Будет наука на будущее", - сказал он.

На вопрос, тренировали ли игроки пенальти, тренер ответил: "Специально - нет. Но видел, что ребята оставались после тренировки и пробивали. Думаю, все нужно было решать в основное время".

"Спортинг" практически не выходил из своей штрафной. Нужно это забыть и двигаться дальше. Уровнем игры я лично доволен. Много забивали в этом розыгрыше. Сейчас стоит переключиться на чемпионат и достойно доиграть матчи, которые остались", - резюмировал он.

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