Тренер Металлиста: Будет наука на будущее
Маркевич уровнем игры довольный, а результатом - нет.
"Металлисту" стоит забыть о вылете из Лиги Европы и достойно завершить чемпионат Украины.
Об этом в эфире программы "О Лиге Европы" рассказал главный тренер харьковчан Мирон Маркевич.
"Я поблагодарил футболистов за сегодняшнюю игру. Они отдали все силы. Наверное, сегодня был не наш день. Иметь столько моментов и не реализовать их... Будет наука на будущее", - сказал он.
На вопрос, тренировали ли игроки пенальти, тренер ответил: "Специально - нет. Но видел, что ребята оставались после тренировки и пробивали. Думаю, все нужно было решать в основное время".
"Спортинг" практически не выходил из своей штрафной. Нужно это забыть и двигаться дальше. Уровнем игры я лично доволен. Много забивали в этом розыгрыше. Сейчас стоит переключиться на чемпионат и достойно доиграть матчи, которые остались", - резюмировал он.