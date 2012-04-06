Результаты матчей Лиги Европы

Металлист покидает турнир, а полуфинал полностью переезжает на Пиренейский полуостров.

Завершились четвертьфинальные матчи Лиги УЕФА



Ганновер - Атлетико 1:2. (Первый матч 1:2)



Металлист - Спортинг 1:1 (1:2)



Атлетик - Шальке 04 2:2 (4:2)



Валенсия - АЗ 4:0 (1:2) ***



Таким образомв полностью"пиренейском"полуфиналесыграют



Атлетико -Валенсия



Спортинг -Атлетик



ПолуфинальныевстречиЛиги Европы пройдут19 и 26апреля.Финал состоится9 мая вБухаресте.

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