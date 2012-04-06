Результаты матчей Лиги Европы
06:59, 06 апреля 2012Спорт
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Металлист покидает турнир, а полуфинал полностью переезжает на Пиренейский полуостров.
Лига Европы
Завершились четвертьфинальные матчи Лиги УЕФА
Ганновер - Атлетико 1:2. (Первый матч 1:2)
Металлист - Спортинг 1:1 (1:2)
Атлетик - Шальке 04 2:2 (4:2)
Валенсия - АЗ 4:0 (1:2)
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Таким образомв полностью"пиренейском"полуфиналесыграют
Атлетико -Валенсия
Спортинг -Атлетик
ПолуфинальныевстречиЛиги Европы пройдут19 и 26апреля.Финал состоится9 мая вБухаресте.
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