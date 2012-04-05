Милиция задействует вертолет для охраны матча «Шахтер» - «Динамо»

Донецкая милиция заявила о своей готовности к охране общественного порядка во время проведения футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев), который в рамках Чемпионата Украины состоится 7 апреля 2012 года на стадионе «Донбасс-Арена».

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отметили, что этот матч относится к категории повышенной сложности, поскольку из-за ажиотажа болельщиков к игре, проданы не только сидячие, но все стоячие места чаши стадиона. К тому же ожидается приезд 2,5 тысяч активных фанатов гостевой команды.

В охране общественного порядка примут участие около 800 милиционеров полка патрульной службы, райотделов Донецка, ГАИ, спецподразделений «Беркут», «Грифон», «Титан». В отслеживании передвижений массы болельщиков и выявлении нарушений порядка будет задействован также милицейский вертолет.