УЕФА хочет отменить правила fair play

Футбольные судьи ужесточат меры по борьбе с толкотнёй в штрафной площадке перед выполнением свободных и угловых ударов. Как сообщает Reuters, такое решение в четверг приняло УЕФА. Также союз намерен остановить неписаное правило о выбивании мяча за лицевую линию, если игрок получил травму и последующим возвращением его команде, владевшей мячом.

«Штрафная площадка - не место для борьбы и хватание за футболки не должно быть частью футбола. Я поддержу судей, которые будут бороться с этим, – заявил глава судейского комитета УЕФА Анхель Мария Вильяр Льона. - Судьям дана установка - сначала просто предупреждать провинившихся, а потом применять более жесткие меры - вплоть до желтых и красных карточек».

Решение остановить матч в случае получения травмы игроком будет принимать судья. Команды не должны останавливать игру или выбивать мяч, пока им не скажет сделать это арбитр.

«Соответственно, если команда травмированного игрока выбила мяч за боковую, им не следует ждать, что им его вернут обратно», – заявили в УЕФА.

Газета.ру