Результаты матчей Лиги чемпионов

Баварии в полуфинале предстоит играть с Реалом, Барселоне - с Челси.

Завершились четвертьфинальные ответные матчи Лиги чемпионов УЕФА



Реал - АПОЭЛ 5:2 (Роналду 26, 75, Кака 37, Кальехон 80, ди Мария 84 - Мандука 67, Солари 82 пен.) (3:0)



Челси - Бенфика 2:1 (Лемпард 21 пен., Мейрелеш 90+2 - Гарсия 86) (1:0)



Напомним, что ранее состоялись матчи



Бавария - Олимпик 2:0 (Олич 14,35). Первый матч 2:0 Барселона - Милан 3:1 (Месси 11 пен., 41 пен., Иниеста 53 - Ночерино 32). (0:0)



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Баварии в полуфинале предстоит играть с Реалом, Барселоне, соответственно - с Челси.



Первые поединки полуфинала будут сыграны 17 и 18 апреля, ответные - 24 и 25 апреля.

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