Шева похвалил своего ”наследника” в Милане

В товарищеском матче "Динамо" и "Милана" в составе "красно-черных" дебютировал 18-летний Алессандро Пато. Бразильский вундеркинд был куплен у "Интернасионаля" за 22 миллиона евро. До зимы Пато не сможет играть за "Милан" в официальных матчах, но уже получил футболку с седьмым номером на спине - под которым выступал украинец Андрей Шевченко. Дебют своего "наследника" в "Милане", отметившийся забитым мячом, прокомментировал форвард "Челси".

"Я думаю, что Пато ждет успех в "Милане", - заявил Шевченко. - Я впервые его увидел здесь, в Киеве, он - очень симпатичный юноша. У него красивое мальчишечье лицо и перед ним открываются большие возможности стать великим игроком. Так как он молод и выбрал правильную команду, которая на его пути будет всячески этому способствовать. "Милан" - одна большая семья. Хотя лично для меня его успехи не имеют значения, я больше не "миланисти". Семь лет, которые я прожил в Италии останутся в моем сердце. Когда я пришел на матч, то встретил многих своих друзей: Анчелотти, Галлиани, Брейду. Мне доставило большое удовольствие с ними общаться", - подытожил Шевченко.

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