Янукович открыл бассейн

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ торжественно открыл сегодня в Днепропетровске после четырехлетней реконструкции плавательный бассейн СК «Метеор» объединения «Южмаш».

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении во время открытия В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство приняло решение о присвоении этому спортивному сооружению статуса национальной базы олимпийской и паралимпийской подготовки украинских спортсменов.

По словам премьер-министра, с сегодняшнего дня в бассейне СК «Метеор» начнется подготовка спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что открытый сегодня бассейн является единственным бассейном в Украине, который отвечает европейским стандартам.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что государство потратило на реконструкцию бассейна около 50 млн. грн. К зданию бассейна, который был построен еще в 1970 году, во время реконструкции было достроено 3 тыс. квадратных метров дополнительной площади. Спортивное сооружение оснащено автономной системой отопления и кондиционирования и электронной системой исчисления времени швейцарской фирмы «Омега».

В открытии бассейна СК «Метеор» также приняли участие олимпийские чемпионы по плаванию Яна КЛОЧКОВА и Денис СИЛАНТЬЕВ.

Во время торжественного открытия бассейна вместе с премьер-министром присутствовали временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, председатель областного совета Юрий ВИЛКУЛ, министр региональной политики Украины Владимир ЯЦУБА, председатель Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ и другие.