«Шахтер» запустил интернет-телеканал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».

Уже сейчас все поклонники «оранжево-черных» могут опробовать новый ресурс, перейдя по ссылке - http://fcsd.tv/ru/. По словам начальника отдела интернет-медиа ФК «Шахтер» Владимира Лысенко, главная идея портала – позволить болельщикам «горняков» найти любое видео из жизни команды по заданной тематике и сгруппировать его таким способом, чтобы оно было удобно для просмотра. Для этих целей был создан плей-лист, который будет доступен только авторизованным пользователям сайта. Кроме того, будет функционировать раздел «Избранное», в который пользователи смогут добавлять любимые ролики, а также появится возможность вставить любое видео на собственную страницу, на сайт, в социальную сеть, воспользовавшись кодом.

Сам интернет-телеканал доступен на трех языках – русском, украинском и английском, а к каждому видео подключен плагин комментариев, которым можно воспользоваться при наличии аккаунта в Facebook.

По информации пресс-службы, ресурс доступен на всех мобильных платформах, которые востребованы в данный момент - болельщики смогут просматривать видео в режиме онлайн прямо с экранов своих мобильных устройств. Единственное условие – скорость интернет-соединения, которая должна быть не меньше 512 кб в секунду.