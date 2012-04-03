Футболист получил за автогол 240 тысяч долларов
07:13, 03 апреля 2012Спорт
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Итальянский футболист Андреа Масьелло признался в том, что подыграл противнику, забив гол в собственные ворота.
Это произошло в рамках договорного матча между клубами "Бари" и "Лечче" в прошлом году, сообщает Би-би-си со ссылкой на итальянскую футбольную федерацию.
Как сообщает итальянское агентство ANSA, футболист рассказал, что получил за автогол 240 тыс. долларов.
Масьелло, сейчас играющего в "Аталанте", арестовали в понедельник по делу об участии в договорных матчах.
Следствие рассматривает целый ряд прошлогодних матчей, как первой лиги (Серия B), так и элитного дивизиона Серия A.
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