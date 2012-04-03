Футболист получил за автогол 240 тысяч долларов

Это произошло в рамках договорного матча между клубами "Бари" и "Лечче" в прошлом году, сообщает Би-би-си со ссылкой на итальянскую футбольную федерацию.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, футболист рассказал, что получил за автогол 240 тыс. долларов.

Масьелло, сейчас играющего в "Аталанте", арестовали в понедельник по делу об участии в договорных матчах.

Следствие рассматривает целый ряд прошлогодних матчей, как первой лиги (Серия B), так и элитного дивизиона Серия A.