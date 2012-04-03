Все 7 консульств Польши примут на себя вал украинских болельщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный консул, руководитель Консульского отдела посольства Польши в Украине Рафал Вольски.

Он отметил, что все 7 консульских учреждений Польши, которые сейчас действуют в Украине, вводят процедуру упрощенного оформления виз для желающих посетить страну в период проведения Евро-2012. По словам генерального консула, учитывая большое количество людей, планирующих приехать в Польшу в это время, польские консульства увеличат количество работников, которые будут обрабатывать предоставленные документы для получения польской визы.

Р.Вольски заметил, что документы для получения польской визы на время проведения чемпионата консульские учреждения начали принимать уже с начала марта и призвал все желающих как можно раньше подать свои документы на получение визы, чтобы получить пропуск в Польшу своевременно.

Он заметил, что для получения польской визы на время проведения матчей Евро, не обязательно предоставлять визовую анкету в электронном варианте, достаточно будет заполнить экземпляр анкеты вручную.

Организованные группы болельщиков или туристов будут обслуживаться в консульствах в первоочередном порядке.

Консул напомнил, что для получения краткосрочной визы для посещения Польши, которая является страной шенгенской зоны, необходимо предоставить заполненную визовую анкету, загранпаспорт, внутренний паспорт, страховой полис, а также документы, удостоверяющие цель поездки. Для футбольных болельщиков подтверждением цели поездки будет билет на матч Евро-2012, который будет проходить в одном из четырех польских городов, а для других любителей посетить Польшу в это время будут действовать привычные документы, то есть подтверждение бронирования гостиницы на определенный срок.

Сумма консульского сбора за рассмотрение документов на получение визы остается неизменной - 35 евро.

Как известно, Чемпионат Европы по футболу 2012 года состоится в четырех украинских и четырех польских городах с 8 июня по 1 июля.