Эксперты Евро-2012 станет финансовой катастрофой для Польши

Проведение Польшей финальной части чемпионата Европы по футболу станет «финансовой катастрофой» для страны, поскольку запланированные во время турнира и в последующей перспективе доходы от туризма не покроют расходов на его организацию.

Об этом идет речь в 40-страничном отчете польского Института глобализации, посвященном проведению в Польше Евро-2012, которым располагает УНИАН.

Автор отчета Марек Лангалис базирует свои заключения на опыте организаторов чемпионата Европы по футболу 2004 года и чемпионата мира 2006 года - Германии и Португалии – и ориентировочных доходах от туризма в Польше в связи и после Евро-2012.

По оценкам эксперта, в польские города в июне этого года приедут дополнительно, максимум, 43 тысячи туристов, которые вместе с официальными представителями UEFA и VIP-персонами оставят в стране от около 30 до 250 млн. евро.

М.Лангалис замечает, что Германия, которая потратила на подготовку чемпионата 12,5 млрд. евро, получила 2 млрд. доходов, а Португалия получила около 300 млн. евро доходов при расходах в 1 млрд. евро.

Эксперт называет подготовленный в 2010 году по заказу польского Министерства спорта отчет влияния Евро-2012 на экономику Польши, в котором прогнозируется приезд в июне этого года 820 тысяч болельщиков и 7 млрд. евро дополнительных доходов от туризма до 2020 года, «слишком оптимистичным».

Он отметил, что главные прибыли от организации Евро-2012 получит UEFA и польская федерация футбола, добавив, что Польша, как государство, может заработать лишь на налогах, заложенных в товары и услуги, которые будут покупать болельщики, и на аренде построенных стадионов.

По его данным, аренда футбольных арен будет стоить около 1 млн. евро.

Эксперт заметил, что большинство поляков, которые не смогут смотреть матчи Евро-2012 на стадионах, де-факто доплатят из своих налогов – за счет расходов на подготовку - за каждый билет для болельщиков около 3 тыс. евро.

«Подготовку к Евро-2012 с точки зрения бизнеса с самого начала сопровождал чрезмерный оптимизм. Чемпионат является спортивным мероприятием, престижным, имиджевым, но точно не благоприятным случаем для заработка», - написал М.Лангалис.

Эксперт заметил, что даже общественное телевидение TVP, которое будет транслировать матчи чемпионата, получит более 12 млн. евро убытков.

«К сожалению, это не единственная организация, которая поддалась бизнесовой лихорадке Евро-2012», - отмечает автор отчета.

Как сообщал УНИАН, по данным Института глобализации, подготовка Польши к нынешнему чемпионату Европы по футболу обойдется в около 1,15 млрд. евро, 90% из которых поглотило строительство и реконструкция стадионов в четырех городах - организаторах мероприятия.

Польша выиграла право организовывать Евро-2012 вместе с Украиной в апреле 2007 года.