Финал Кубка Украины по футболу возвращается на НСК «Олимпийский»

Через пять лет финал Кубка Украины опять пройдет на главной арене страны – НСК «Олимпийский».

О возвращении главного матча розыгрыша в Киев сообщил заместитель директора Местного организационного комитета Иван Федоренко. «Федерация футбола Украины пошла на встречу МОК в просьбе провести 6 мая финал Кубка Украины на НСК «Олимпийский», - сказал Иван Федоренко. – Это решение продиктовано необходимостью провести генеральную репетицию перед Евро-2012, протестировать работу всех служб, увидеть, как будет функционировать транспорт и будет организовано передвижение болельщиков. А с 11 мая все стадионы, на которых будут играться матчи чемпионата континента, переходят в управление УЕФА».

Как известно, финал Кубка Украины, в отличие от других матчей, где принимают участие профессиональные клубы, проводится федерацией футбола. В Регламенте было закреплено, что финальный матч розыгрыша каждый год проводится на НСК «Олимпийский», однако из-за реконструкции арены последний раз команды решали здесь судьбу приза еще в 2007-м. Потом финалы дважды принимал Харьков, а также Днепропетровск и Сумы.

Информационный центр «Украина-2012»