Житомирянка стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Житомирянка Вера МАКРЕСОВА стала чемпионкой мира по кикбоксингу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Чемпионку с победой поздравил губернатор области Юрий ПАВЛЕНКО.

"Это - первая чемпионка мира по кикбоксингу среди взрослых в Житомирской области", - сообщил председатель облгосадминистрации.

25-31 августа в Германии состоялся Чемпионат мира по кикбоксингу по версии WKA в разделах фул, лайт, семи-контакт и тай-боксинга. В турнире принимали участие свыше тысячи лучших кикбоксеров из 41 страны мира. Житомирскую область на главных соревнованиях года в составе сборной команды Украины представляла воспитанница ДЮСШ спорткомплекса “Авангард” В.МАКРЕСОВА. Выступая в весовой категории до 50 кг по правилам тай-боксинга, житомирянка победила спортсменок из Франции, Германии и Нигерии, завоевала золотую награду и стала чемпионкой мира.

Справка УНИАН: В.МАКРЕСОВА 1987 г.р., студентка факультета физического воспитания Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, тренируется под руководством Вячеслава ГОПАНЧУКА.