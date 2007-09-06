Шева не знает, что происходит, но ждет своего шанса

Андрей Шевченко добавил загадочности ситуации с его непопаданием в состав "Челси" в этом сезоне, признав, что он не знает, почему не выходит на поле. Тренер команды Жозе Моуринью утверждал, что Шевченко недостаточно восстановился после травмы спины. Однако, судя по всему, Шевченко, который 22 августа отыграл 55 минут в товарищеском матче между сборными Украины и Узбекистана, с этим не согласен.

Сейчас нападающий вместе с украинской командой готовится к отборочным матчам Евро-2008 - в субботу на выезде против Грузии и в среду дома против Италии. "Я не играю в "Челси", и я не знаю, почему, - сказал он. - Я этого не понимаю, однако я жду своего шанса".

В составе "Челси" Шевченко сыграл три матча в течение предсезонного тура по Соединённым Штатам, а затем появился на поле в товарищеских матчах с "Фейенордом" и "Глазго Рэнджерс". Он не поехал в Данию на последний товарищеский матч с "Брондбю", однако тренировался в преддверии матча на Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" 5 августа, и ожидалось, что он появится на поле.

В этом сезоне Моуринью ни разу не включил Шевченко в состав на матчи премьер-лиги, в частности, на последний матч против "Астон Виллы" в субботу. Этим летом Моуринью укрепил свою атакующую линию перешедшим на правах "свободного агента" из мюнхенской "Баварии" Клаудио Писарро, и, учитывая, что линия атаки уже включает в себя Дидье Дрогба и Саломона Калу, у Шевченко не осталось сомнений относительно того, что ему придётся бороться за место в составе.

"Он должен ждать своего шанса, и, когда он его получит, он должен им воспользоваться, - сказал помощник главного тренера "Челси" Стив Кларк. - Помимо Шевченко, у нас есть ещё три нападающих".

По материалам официального сайта ФК "Челси"