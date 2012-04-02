Результаты 25-го тура Чемпионата Украины по футболу

В следующем туре играют Шахтер - Динамо.

Завершился 25-й тур Чемпионата Украины по футболу.



Металлист - Кривбасс 1:1 (Марлос 74 - Федорчук 18)



Динамо - Черноморец 3:1 (Идейе 27, Гармаш 41, Алиев 69 - Матос 75)



Ворскла - Шахтер 0:2 (Селезнев 27, Тейшейра 49).



Александрия - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50)



Напомним, что ранее сыграли



Металлург - Волынь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)



Таврия - Днепр 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)



Зоря - Ильичевец 2:2 (Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37)



Оболонь - Карпаты 2:0 (Гурский 6, Мандзюк 30)



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Игры 26-го тура назначены на



6 апреля



Волынь (25) - Ворскла (31)



Арсенал (38) - Оболонь (18)



7 апреля



Шахтер (64) - Динамо (67)



Карпаты (17) - Металлург (34)



Черноморец (30) - Заря (20)



8 апреля



Ильичевец (24) - Таврия (37)



Кривбасс (32) - Александрия (17)



Днепр (41) - Металлист (55)

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