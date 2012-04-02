Результаты 25-го тура Чемпионата Украины по футболу
В следующем туре играют Шахтер - Динамо.
Завершился 25-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Металлист - Кривбасс 1:1 (Марлос 74 - Федорчук 18)
Динамо - Черноморец 3:1 (Идейе 27, Гармаш 41, Алиев 69 - Матос 75)
Ворскла - Шахтер 0:2 (Селезнев 27, Тейшейра 49).
Александрия - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50)
Напомним, что ранее сыграли
Металлург - Волынь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)
Таврия - Днепр 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)
Зоря - Ильичевец 2:2 (Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37)
Оболонь - Карпаты 2:0 (Гурский 6, Мандзюк 30)
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Игры 26-го тура назначены на
6 апреля
Волынь (25) - Ворскла (31)
Арсенал (38) - Оболонь (18)
7 апреля
Шахтер (64) - Динамо (67)
Карпаты (17) - Металлург (34)
Черноморец (30) - Заря (20)
8 апреля
Ильичевец (24) - Таврия (37)
Кривбасс (32) - Александрия (17)
Днепр (41) - Металлист (55)