Пловец-марафонец в ледяной воде переплыл севастопольскую бухту

Как сообщил УНИАН председатель «Объединения поддержки и развития молодежи и спорта в городе Севастополе» Александр Синявский, всю дистанцию от причала «Апполоновая» до Инкермана спортсмен проплыл стилем баттерфляй за 2 часа 3 мин. Плыть О.Софянику помогал сильный попутный ветер. Пловца сопровождал на надувной лодке президент городской федерации любителей зимнего плавания Валерий Веселов, который на последнем этапе, в районе поселка ГРЭС, присоединился к заплыву и проплыл 1,5 км.

По утверждению А.Синявского, после заплыва спортсмены сообщили, что самочувствие у них отличное.

В ближайших планах О.Софяника заплыв от Кипра до Израиля, а также заплыв от побережья Эстонии до Финляндии.

Как сообщал УНИАН, год назад, 29 марта, севастопольский пловец-марафонец О.Софяник в проливе Босфор в Стамбуле в 10-градусной воде преодолел расстояние в 12 км, из европейской в азиатскую часть города. 8 марта 2011 г. в Севастопольской бухте он совершил заплыв в ледяной воде на дистанцию 6 км, посвященный празднованию Международного женского дня. Тогда спортсмен преодолел всю дистанцию кролем, часть дистанции проходил брасом. Также в 2011 году О.Софяник совершил беспрецедентный заплыв через Южно-китайское море.