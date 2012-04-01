Жлобинский "Металлург" впервые стал чемпионом Белоруссии по хоккею

Жлобинский "Металлург" впервые в истории завоевал титул чемпиона Белоруссии по хоккею, в финальной серии победив гродненский "Неман" со счетом 4-2, сообщает РИА Новости.

Шестой матч серии завершился со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу "волков", в составе которых на 9-й минуте второго периода отличился Валерий Хлебников.

Прежним наивысшим достижением "Металлурга" были бронзовые медали чемпионата Белоруссии, которые команда выигрывала в 2009 и 2011 годах.