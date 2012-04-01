Вратарь сборной Украины получил тяжелую травму (фото)

Вратарь сборной Украины и московского "Спартака" Андрей Дикань во время матча с "Зенитом" в субботу получил множественные переломы костей лицевого скелета и сотрясение мозга, сообщается на сайте клуба.

Как указывается в сообщении, Дикань получил "перелом правой орбитальной кости, перелом правой скуловой кости, перелом верхней челюсти справа со смещением и сотрясение головного мозга. Спортсмен находится в состоянии средней тяжести, его постоянно наблюдают нейрохирург и невропатолог".

В середине второго тайма с вратарем спартаковцев столкнулся форвард Александр Кержаков, который нанес Диканю удар коленом в лицо. Сам Кержаков подчеркнул, что с его стороны злого умысла не было, и нанести травму Диканю он не хотел. "Просто была очень высокая скорость, и я физически не успел убрать ногу", - пояснил зенитовец.

Состояние Диканя остается стабильным, ушиба головного мозга у футболиста не обнаружено, заявил агентству "Р-Спорт" источник в больнице, где голкипер проходит лечение.

"Давление в пределах нормы, температуры сегодня не было. Сейчас у него проходит медикаментозная противоотечная терапия. У него сотрясение головного мозга все-таки было, но ушиба головного мозга нет. Немного идет кровоизлияние в сетчатку, завтра окулист повторно посмотрит. У него отек орбитальной зоны, скуловая кость не смещается", - рассказал в телефонном разговоре источник.

Собеседник агентства отметил, что "хирурги операцию обговаривали, но вопрос будет обсуждаться завтра".

"Сейчас у него состояние не хуже вчерашнего. Двоений в глазах нет, только жалуется на умеренные боли в области травмы, но неврологического дефицита у него нет, что хорошо. Состояние ближе к удовлетворительному. Сейчас он стабилен", - цитирует РИА Новости.

Под вопросом не только участие вратаря в играх за "Спартак" до конца сезона сезоне, но и поездка на Евро-2012. Учитывая двухлетнюю дисквалификацию, которую в конце января УЕФА наложил на еще одного украинского вратаря Александра Рыбку, вратарская позиция в сборной Украины может стать проблемной.