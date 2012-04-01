Шахтер увозит три очка из Полтавы

Идет 25-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - Шахтер 0:2 (Селезнев 27, Тейшейра 49).



В матче Динамо - Черноморец идет первый тайм. Счет 1:0 (Идейе 27)



Тур завершит сегодняшний матч



19:30 Металлист (54) - Кривбасс (31)



Напомним, что ранее сыграли



Александрия - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50)



Металлург - Волынь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)



Таврия - Днепр 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)



Зоря - Ильичевец 2:2 (Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37)



Оболонь - Карпаты 2:0 (Гурский 6, Мандзюк 30)

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