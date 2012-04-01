Арсенал вырвал победу у Александрии
16:28, 01 апреля 2012Спорт
995
Идет 25-й тур Чемпионата Украины по футболу
Александрия - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50).
В матче Ворскла - Шахтер идет первый тайм. Счет 0:1 (Селезнев 27).
Напомним, что сегодня тур завершат матчи
17:30Динамо(64)- Черноморец(30)
19:30Металлист (54) -Кривбасс(31)
...а ранее сыграли
Металлург-Волынь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)
Таврия-Днепр 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)
Зоря-Ильичевец 2:2 (Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37)
Оболонь-Карпаты 2:0 (Гурский 6, Мандзюк 30)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter