Арсенал вырвал победу у Александрии

Идет 25-й тур Чемпионата Украины по футболу

Александрия - Арсенал 1:2 (Генев 49 - Ковпак 47, 50). В матче Ворскла - Шахтер идет первый тайм. Счет 0:1 (Селезнев 27). Напомним, что сегодня тур завершат матчи 17:30Динамо(64)- Черноморец(30)



19:30Металлист (54) -Кривбасс(31) ...а ранее сыграли Металлург-Волынь 0:3 (Майкон 36 пен., 84, Савич 40)



Таврия-Днепр 0:2 (Зозуля 11, Боатенг 77)



Зоря-Ильичевец 2:2 (Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37)



Оболонь-Карпаты 2:0 (Гурский 6, Мандзюк 30)

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