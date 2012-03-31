Оболонь выиграла «матч за 6 очков»

Завершился последний на сегодня матч 25-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Победителем в так называемом поединке за 6 очков вышла киевская «Оболонь», которая оставляет «зону смерти» Премьер-лиги. В свою очередь туда падают львовские «Карпаты», которым несмотря на мощную поддержку фанов не удалось расписаться в воротах «пивоваров».

Украина. Премьер-лига

25 тур

Оболонь – Карпаты 2:0

Голы: Гурский 6, Мандзюк 30.