Оболонь выиграла «матч за 6 очков»
20:20, 31 марта 2012Спорт
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Пивовары оставляют «зону смерти» Премьер-лиги.
Завершился последний на сегодня матч 25-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Победителем в так называемом поединке за 6 очков вышла киевская «Оболонь», которая оставляет «зону смерти» Премьер-лиги. В свою очередь туда падают львовские «Карпаты», которым несмотря на мощную поддержку фанов не удалось расписаться в воротах «пивоваров».
Украина. Премьер-лига
25 тур
Оболонь – Карпаты 2:0
Голы: Гурский 6, Мандзюк 30.
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