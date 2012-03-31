Заря и Ильичевец заколотили 4 гола на двоих
17:54, 31 марта 2012Спорт
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Ни одну из команд не устраивала ничья, поэтому противостояние было ожесточенным.
Игровой момент матча Таврия - Днепр. Фото с сайта днепрян
Продолжается 25-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Матч в Луганске аутсайдеров Премьер-лиги Зари и Ильичевца отметился упорной борьбой, которая продолжалась до последних секунд. Команды устроили настоящую битву за очки. В итоге - боевая ничья.
Украина. Премьер-лига
25 тур
Заря - Ильичевец 2:2
Голы: Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37.
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