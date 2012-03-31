Заря и Ильичевец заколотили 4 гола на двоих

Ни одну из команд не устраивала ничья, поэтому противостояние было ожесточенным.

Продолжается 25-й тур Чемпионата Украины по футболу. Матч в Луганске аутсайдеров Премьер-лиги Зари и Ильичевца отметился упорной борьбой, которая продолжалась до последних секунд. Команды устроили настоящую битву за очки. В итоге - боевая ничья. Украина. Премьер-лига 25 тур Заря - Ильичевец 2:2 Голы: Идахор 27, Вернидуб 45 - Фомин 8, Виценец 37.

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