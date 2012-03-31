На матче Динамо-Черноморец ожидается аншлаг

Завтра в Киеве, на НСК «Олимпийский» состоится матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором сойдутся «Динамо» и «Черноморец». Как сообщает «Динамо Киев от Шурика», по состоянию на утро сегодняшнего дня на этот поединок реализовано 49 807 билетов, что составляет 70% общей вместимости стадиона (главная арена Украины способна принять на своих трибунах 70 050 болельщиков).

Таким образом, уже третий подряд домашний матч «Динамо» пройдет при ощутимой поддержке трибун. За поединком «Динамо» — «Арсенал» наблюдали 51 284 зрителей, а днепровское дерби «Динамо» — «Днепр» и вовсе прошло практически при полном аншлаге — 68 014 зрителей, что установило рекорд посещаемости текущего чемпионата Украины.