Горсовет ликвидировал футбольную ДЮСШ

Как передает корреспондент УНИАН, этому решению предшествовали долгая дискуссия в сессионном зале. В частности, ряд депутатов отмечали нецелесообразность такого решения.

В свою очередь заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Леонид Бицюра настаивал, что такое решение позволит не только сэкономить средства на аппарат школы, но и обеспечить более эффективное управление сферой спорта в Тернополе.

«Вы же видите, что из государственного бюджета эта сфера фактически не финансируется, а полностью перекрыть все расходы городская казна тоже не может», – сказал Л.Бицюра.

В то же время депутат Петр Ландяк отметил, что даже если директор спортивной школы не отвечает занимаемой должности и к его работе есть замечания, это не повод ликвидировать школу.

Депутат Владимир Кузьма предложил создать комиссию для изучения данного вопроса и рассмотреть его на следующей сессии.

Однако представители ВО «Свобода», которые имеют большинство в горсовете, настояли на голосовании за этот проект.

Поэтому было принято решение об изменении названия коммунальной «ДЮСШ по футболу» на коммунальное заведение «ДЮСШ по футболу и другим игровым видам спорта» и прекращения коммунального заведения ДЮСШ №3 путем присоединения к коммунальному заведению «ДЮСШ по футболу и другим игровым видам спорта».

Благодаря этому останется одна должность директора (вместо двух), одна – заместителя (вместо двух) и две должности бухгалтеров (вместо четырех). Все должности тренеров сохранены.

За это решение проголосовали 34 депутата.

Как сообщал УНИАН, сегодня тренеры и воспитанники ДЮСШ № 3 пикетировали городской совет, протестуя против намерений ликвидировать заведение.