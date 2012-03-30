За олимпийское золото Кличко-младшего заплатили рекордную сумму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, аукцион состоялся вечером 29 марта.

Заплатив за этот уникальный лот рекордную сумму, покупатель в знак уважения вернул медаль тому, кому она принадлежит по праву – чемпиону.

Сразу после продажи лота представитель покупателя объявил желание благотворителя - оставить медаль в семье Кличко.

Владимир был растроган таким великодушным жестом, говорится в сообщении. «Эта медаль принесла успех как Виталию, так и мне. Она стала основой нашего профессионального успеха и ключом, который открыл для нас много дверей. Наша мечта стала реальностью. И благодаря средствам, которые заплатил за медаль благотворитель, мы также сможем воплотить в жизнь мечты сотен тысяч украинских детей. От имени этих детей, их родителей и учителей я благодарю вас за неравнодушие», - сказал В.Кличко.

В целом на аукционе было собрано более 1 млн. 500 тыс. долларов. В частности, за эксклюзивные клюшки и игру в гольф в старейшем гольф-клубе мира Сент-Эндрюс в Шотландии покупатель заплатил 60 тыс. долларов; за картину, написанную во время поединка Кличко-младшего против Жан-Марка Мормека – 80 тыс. долларов; за часы Piaget с 412 бриллиантами, которые повторяют отпечаток пальца Виталия Кличка – 133 тыс. долларов.

Все средства, собранные во время аукциона, пойдут на благотворительные проекты Фонда братьев Кличко.

Кроме того, гости мероприятия перечисляли средства на организованные фондом акции по реконструкции детских спортивных школ и организации летних детских лагерей.

Так, глава Администрации Президента Сергей Левочкин подтвердил УНИАН, что он лично перечислил 10 тысяч гривен. «Я приехал поздравить Владимира и Виталия Кличко, это спортивная гордость нашей страны», - сказал он.

С.Левочкин отметил важность подобных акций. «Помощь спорту, помощь детям – это приоритет развития Украины», - сказал он.