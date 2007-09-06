Ющенко поздравил динамовцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил болельщиков, игроков, тренеров и руководителей прославленного футбольного клуба «Динамо» (Киев) с 80-летием со времени основания.

Приветствие размещено на официальном сайте главы государства.

«Игра мастеров киевского «Динамо» в разные времена служила могучим фактором объединения украинской нации. Добывая медали чемпионатов Европы, европейские футбольные кубки, динамовцы на протяжении поколений преумножали славу Украины как футбольного государства», – идет речь в приветствии главы государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что имена Валерия ЛОБАНОВСКОГО и Владимира МУНТЯНА, Олега БЛОХИНА и Игоря БЕЛАНОВА, Андрея ШЕВЧЕНКО и других легендарных футболистов и тренеров «Динамо» (Киев) навсегда вписаны в золотую книгу европейского футбола.

Глава государства пожелал динамовцам всегда достигать только наивысших футбольных вершин и последующих побед во имя Украины.

Как сообщалось, на днях киевское “Динамо” празднует 80-летие со времени основания.

Вчера Президент издал указ об награждении государственными наградами Украины работников ФК «Динамо (Киев).

Сегодня пройдут основные мероприятия, посвященные 80-летию клуба. В 19.00 на поле стадиона «Динамо» против команды-юбиляра выйдет сильнейший клуб Европы – итальянский «Милан». В рамках гала-вечера будут выступать звезды мировой эстрады Boney M, Matia Bazar, Modern Talking и другие.