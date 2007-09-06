Чемпион мира по фигурному катанию обвинен в убийстве (фото)

Российскому фигуристу Максиму Ставийскому, выступающему за Болгарию, грозит десятилетнее тюремное заключение, AFP. 29-летний спортсмен, дважды вместе с Албеной Денковой становившийся чемпионом мира в танцах на льду, 5 августа стал виновником автокатастрофы, в результате которой погиб один человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в городе Бургас, когда Ставийский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на своем спортивном автомобиле врезался в другую машину. Находившийся за рулем пострадавшего транспортного средства 23-летний водитель скончался на месте, а ехавшая вместе с ним 18-летняя девушка в состоянии комы была доставлена в больницу.

По информации болгарских СМИ, Ставийский может получить условный срок, однако прокурор Борис Велчев, комментируя в беседе с журналистами эту информацию, заявил, что подобное наказание неприемлемо. По его словам, виновники аварий, в которых гибнут люди, должны в любом случае отсидеть свой срок полностью. Примечательно, что за несколько дней до несчастного случая Ставийский принял активное участие в кампании за безопасность дорожного движения.